La indecente reacción de Nuevas Generaciones del PP a la interceptación de la flotilla

Las Nuevas Generaciones (NNGG) del Partido Popular (PP) se han hecho eco de un vídeo en el que se ve el momento en el que Israel detiene a la activista Greta Thunberg, que viajaba a bordo del ‘Alma’, y lo han acompañado de un mensaje que refleja la indiferencia de los populares con la masacre. “Se terminó el crucero”, han defendido.
Como les gusta lo del acceso "preferente"... y luego no les llames clasistas
Como se nota que en el engendro madrileño reside la mitad de los ricos del estado, que no destacan precisamente por su empatía...
Hasta Erdogán ha demostrado ser mejor que ellos.