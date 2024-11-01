edición general
La indecente reacción de Nuevas Generaciones del PP a la interceptación de la flotilla

Las Nuevas Generaciones (NNGG) del Partido Popular (PP) se han hecho eco de un vídeo en el que se ve el momento en el que Israel detiene a la activista Greta Thunberg, que viajaba a bordo del ‘Alma’, y lo han acompañado de un mensaje que refleja la indiferencia de los populares con la masacre. “Se terminó el crucero”, han defendido.

Comentarios destacados:    
vicus. #2 vicus. *
Qué se le va a hacer a estos traidores, celebrando un acto de piratería por un estado terrorista, donde iban ciudadanos españoles. Y luego los ves, con la pulserita y colocando bandera españolas por doquier, chusma impresentable..
4 K 77
#4 omega7767 *
cuanto merecen esa gente con falta de empatía encontrarse en situaciones parecidas
1 K 29
#6 soberao
#4 Y lo malo es que es borreguismo, si el PP apoyara irían a pies juntillas a rezar el santo rosario a la embajada de Israel, pero no tienen criterio propio ni conocen el concepto de la vergüenza.
0 K 18
Cehona #7 Cehona
Ahora NN.GG. se irán de copas para celebrarlo.  media
1 K 23
#13 pirat
#7 Chupito
Como les gusta lo del acceso "preferente"... y luego no les llames clasistas
Como se nota que en el engendro madrileño reside la mitad de los ricos del estado, que no destacan precisamente por su empatía...
0 K 8
#1 kaos_subversivo
Siempre en el lado bueno de la historia
1 K 20
#5 UNX
Lo celebran como sus abuelos celebraron el Holocausto.
1 K 20
pitercio #11 pitercio *
No cabía esperar menos ignonimia de las juventudes peperianas.
0 K 13
MoñecoTeDrapo #9 MoñecoTeDrapo *
No veo tanta indecencia en este caso. Es un humor algo oscuro que refleja una crítica a lo que puede percibirse como un afán de protagonismo y a la supuesta inutilidad de un viaje del que ya podía pronosticarse este final. Posición que no comparto pero soy capaz de comprender. No es que estén riéndose de la muerte de alguien por un atentado terrorista, ni de la represión genocida israelí sobre los palestinos
0 K 12
pip #12 pip
Que cosa más triste y gris me parece ser joven y cachorrillo de un partido de derechas.
0 K 12
#8 Juantxi
Si apoyan el genocidio son genocidas, y no hay más que mirar.
0 K 11
#10 A_S
Los cachorros a la altura de sus amos
0 K 11
#3 Leon_Bocanegra
Hijos de perra , estos y los del partido.
Hasta Erdogán ha demostrado ser mejor que ellos.
0 K 9

