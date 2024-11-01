edición general
Increpan a los activistas del encierro por Gaza entre saludos fascistas y vivas a Franco | Valladolid

Un grupo de fascista han increpado en la mañana de este jueves a los activistas encerrados por Gaza en un aula cedida por la Facultad de Derecho de la Universidad de Valladolid para la protesta. Los hechos, tal y como han explicado algunos testigos, han tenido lugar poco después de las diez de mañana, cuando varios individuos, al menos uno de ellos con la cara tapada, se han dirigido al aula en la que en torno a una decena de personas - unas 60 durante el día- han pasado la noche como parte de una acción que se prolongará hasta el próximo vi...

Mark_ #2 Mark_
Bueno, fascistas confirmando que lo son, tampoco es una sorpresa, aunque es una puta mierda.
Drebian #1 Drebian
Por si alguien no puede verlo por muro de pago: archive.ph/jgf8U
Charles_Dexter_Ward #4 Charles_Dexter_Ward
Neofachas sin puta idea de la Guardia Mora ni na de na.
DarthMatter #6 DarthMatter *
En Fachadolid tenía que ser. :-(
alfre2 #10 alfre2
#5 vamos, que también hay que ser cazurro para acabar allí de policía, por lo que se ve
#9 omega7767
perdonalos dios por que no saben lo que hacen
alfre2 #3 alfre2
En Valladolid no se les da goma a los que vulneran la ley? Hay tanto cazurro como para que impere la vida salvaje?
Drebian #5 Drebian
#3 No es lugar para partirles la cara. De primera mano te puedo decir que la Policía, lejos de tomarla con ellos, ha reprochado a los activistas por la paz que estuviesen allí y protestando por eso (con permiso)
Libre_albedrío #14 Libre_albedrío
#5 Siguen sin caerme bien. Ser policía, significa ser lerdo y facha.
#7 kreator
#3 a ver, que igual por algo se le llama fachadolid...
CerdoJusticiero #13 CerdoJusticiero *
#_5 Todo acto de izquierdas se tiene que preparar teniendo en cuenta que si aparece esta basura es necesario que un grupo de gente bien coordinada y difícil de identificar les plante cara con absoluta contundencia. Marlaska no va a mover un puto dedo contra ellos mientras la violencia venga sólo de ése lado.

Es triste, pero es lo que hay. Además (de momento) son muchísimos menos, por mucho que nos quieran hacer creer lo contrario.

Edito: me cuelgo de ti, #3, porque el amigo conciliador me tiene en el ignore.
enochmm #8 enochmm
Lo del contrato social de la tolerancia no lo tenemos todabia muy integrado, una pena.
#12 BoosterFelix
Yo creo que la ultraderecha no debería tratar tan mal a los activistas de Gaza, porque estos están ayudando mucho al capitalismo y a la monarquía. De hecho, el capitalismo y la monarquía se descojonan viendo cómo gastamos todas nuestras energías intentando arreglar otros países.
repix #11 repix
Fascistas.
