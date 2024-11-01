Increpan a los activistas del encierro por Gaza entre saludos fascistas y vivas a Franco | Valladolid

Un grupo de fascista han increpado en la mañana de este jueves a los activistas encerrados por Gaza en un aula cedida por la Facultad de Derecho de la Universidad de Valladolid para la protesta. Los hechos, tal y como han explicado algunos testigos, han tenido lugar poco después de las diez de mañana, cuando varios individuos, al menos uno de ellos con la cara tapada, se han dirigido al aula en la que en torno a una decena de personas - unas 60 durante el día- han pasado la noche como parte de una acción que se prolongará hasta el próximo vi...