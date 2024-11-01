edición general
Incredulidad ante el hecho de que un nuevo hospital en Valencia atenderá a pacientes irlandeses en espera de cirugías [ENG]

Un hospital de nueva creación en Valencia podrá ahora acoger a pacientes irlandeses que esperan operaciones quirúrgicas según la Directiva Transfronteriza de la UE, informa Breaking News. El Hospital Vithas Valencia Turia, en colaboración con Healthcare Abroad, se dispone a realizar miles de cirugías cada año. Aunque los pacientes deben pagar el viaje y el alojamiento, el HSE cubre el coste de los procedimientos médicos, las consultas y la fisioterapia.

Supercinexin #2 Supercinexin
Siendo todo privado por mí como si, además de curarles la tripa que se les haya roto, les regalan una operación de cambio de sexo.
Forni #3 Forni
#2 Esto es una llamada a abrir un pub para amenizar la espera.
kevers #12 kevers
#3 ¿y un balcón con vistas? ¿o aquí no aplica?
#4 Lusco2 *
#2 Y una Guinness bien tirada , {0x1f37a} para que vuelvan
#6 Tunguska08Chelyabinsk13
Sueldos bajos, vuelos baratos. Esa es la explicación del negocio. Pero mientras sea privado, todo, la gestión y la construcción, etc... un negocio más.
kevers #10 kevers *
#6 Exacto, de la misma manera que los españoles se van a Turquía a ponerse pelo y a Rumanía para arreglarse la boca, ahora los irlandeses vendrá a España a operarse.
#13 Tunguska08Chelyabinsk13 *
#10 Eso si, los irlandeses tras parasitar a la UE, con su fiscalidad para atraer a las multinacionales y sus filiales europeas. Que es básicamente, por lo que tienen la nueva renta per cápita, que permite que esto les sea interesante económicamente.
DarthAcan #5 DarthAcan
¿Cuál es el problema?
LuCiLu #1 LuCiLu
Mientras paguen por adelantado, no veo el problema.
#7 lameth
Solo tened en cuenta que formamos parte de la UE: nosotros, en España, recibimos miles de millones para cursos, construcción, ayudas al campo.... Esto solo es una forma de "devolver" ese dinero.
UnoYDos #8 UnoYDos *
#7 Esto no tiene nada que ver con eso, ademas que ya hemos pagado bastante desindustrializando el país para que Alemania nos vendiese sus mierdas. Ademas, Irlanda gasta mas de lo que aporta, por lo que no entiendo a que ajuste de cuentas te refieres. Añado, esto no es algo nuevo, quizas en España, o solo en Valencia. Healthcare Abroad ya esta trabajando con mas de 80 hospitales privados dentro de la UE. Algo que sabrías si te leyeses la noticia.
#9 lameth
#8 Yo solo te digo que ni te imaginas la cantidad de cosas subvencionadas por la UE.
UnoYDos #11 UnoYDos
#9 ¿Donde lo niego? No nos estas descubriendo el mundo, todos los sabemos. Simplemente no asociamos eso a esto, porque no tiene nada que ver.
