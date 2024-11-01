Incredulidad ante el hecho de que un nuevo hospital en Valencia atenderá a pacientes irlandeses en espera de cirugías [ENG]

Un hospital de nueva creación en Valencia podrá ahora acoger a pacientes irlandeses que esperan operaciones quirúrgicas según la Directiva Transfronteriza de la UE, informa Breaking News. El Hospital Vithas Valencia Turia, en colaboración con Healthcare Abroad, se dispone a realizar miles de cirugías cada año. Aunque los pacientes deben pagar el viaje y el alojamiento, el HSE cubre el coste de los procedimientos médicos, las consultas y la fisioterapia.