La incidencia de autismo es similar en chicos y chicas, aunque a ellos se les diagnostica antes

Un estudio publicado en The BMJ sugiere que la incidencia de trastornos del espectro autista (TEA) es equiparable entre chicos y chicas. El estudio incluyó una muestra de más de 2,7 millones de personas nacidas en Suecia. Más de 78.000 recibieron el diagnóstico de TEA. Se observó que a los chicos se les suele diagnosticar cuando tienen entre 10 y 14 años, cinco años antes que a ellas. A los 20 años, la proporción de diagnósticos prácticamente se equilibra. Paper: www.bmj.com/content/392/bmj-2025-084164