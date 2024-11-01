edición general
4 meneos
5 clics
La incidencia de autismo es similar en chicos y chicas, aunque a ellos se les diagnostica antes

La incidencia de autismo es similar en chicos y chicas, aunque a ellos se les diagnostica antes

Un estudio publicado en The BMJ sugiere que la incidencia de trastornos del espectro autista (TEA) es equiparable entre chicos y chicas. El estudio incluyó una muestra de más de 2,7 millones de personas nacidas en Suecia. Más de 78.000 recibieron el diagnóstico de TEA. Se observó que a los chicos se les suele diagnosticar cuando tienen entre 10 y 14 años, cinco años antes que a ellas. A los 20 años, la proporción de diagnósticos prácticamente se equilibra. Paper: www.bmj.com/content/392/bmj-2025-084164

| etiquetas: autismo , tea , incidencia género , suecia , diágnostico , the bmj
3 1 0 K 29 salud
2 comentarios
3 1 0 K 29 salud
Benu #1 Benu
Es importante tener en cuenta que la población del estudio es solo sueca.
0 K 10
Magog #2 Magog
A la que te piden Warhammer ¡Cazado!
0 K 10

menéame