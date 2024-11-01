edición general
9 meneos
14 clics
Incendios, residuos o caza ilegal: cientos de denuncias ambientales, paralizadas en Castilla y León por falta de personal

Incendios, residuos o caza ilegal: cientos de denuncias ambientales, paralizadas en Castilla y León por falta de personal

Asociaciones y sindicatos creen que el Ejecutivo autonómico “está jugando con la seguridad de los agentes medioambientales” por la impunidad de los denunciados

| etiquetas: castilla y león , incendios , residuos , caza ilegal , denuncias ambiental
7 2 0 K 82 actualidad
sin comentarios
7 2 0 K 82 actualidad

menéame