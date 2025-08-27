edición general
Incendios en Ourense: el vertedero de A Rúa sigue ardiendo doce días después

El incendio que se originó en el fuego de Seadur-Larouco continúa activo, mientras el consistorio lamenta la situación de "abandono", en palabras de la regidora, Maria González Albert, quien pide medidas. Casi dos semanas después, este ayuntamiento ha reclamado más medios al Gobierno gallego y a la diputación provincial, tras asegurar que el consistorio "no tiene medios ni recursos" ni tampoco capacidad para atajar el fuego. [...] la regidora ha denunciado el "total abandono" y la "absoluta negligencia" por parte de la Xunta

| etiquetas: incendio , ourense , vertedero
sotillo #1 sotillo
Está gente no puede estar al cuidado de nada, no se puede ser más inútil y más prepotente
hijolagranputa #2 hijolagranputa
#1 Saben muy bien que si escurren el bulto y acusan al enemigo una parte importante de Españoles va a creer sus mentiras.
