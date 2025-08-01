edición general
Los incendios no eran para tanto

Las vacaciones están sobrevaloradas, dijo Feijóo antes de irse de ídem y el hombre no pudo estar más atinado. Quienes conocemos lo que es poner un pie en la playa y recordar que en la vida anterior se quedó abierta la llave del gas, sabemos bien lo duro que ha debido de ser para los presidentes autonómicos estar en pleno y merecido descanso vacacional y caer en la cuenta de que, hostia, me olvidé de las políticas de prevención de incendios. Te amarga el chapuzón, claro.

cocolisto #2 cocolisto
"A partir de cierto grado de negligencia y falta de disimulo, la culpa deja de ser del político para pasar a ser del votante. No queda otra que aceptar lo que hay. Si es usted una de esas personas a las que les angustia ver el monte arder, si aplaudió a los sanitarios desde el balcón sabiendo qué significaba o si le dolió en el alma lo que ocurrió en Valencia sepa usted que es un desubicado que no entiende el país en el que vive. Uno en el que lo verdaderamente patriota es que nada…   » ver todo el comentario
Mikhail #4 Mikhail
#2 Tranquilo, que ahora mismo vendrá alguien a decir que los rojos nos creemos mejores que los fachapobres y que no tenemos derecho a decir que votan mal. :palm:
thorpedo #1 thorpedo
... Se iban a morir igual... La culpa es de los pirómanos ... Todo para esconder su total inutilidad, dejadez de funciones y el desmantelamiento de lo público para dárselo a mis amiguitos.
#3 omega7767
#1 se iban a quemar
