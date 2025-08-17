edición general
El incendio en los Picos de Europa llega a Cantabria

El incendio forestal de Barniedo de la Reina ha obligado a desalojar siete localidades del Valle de Valdeón, en la vertiente leonesa de Picos de Europa.

comentarios
#1 R2dC
Vaya... pues no ha pillado lluvia por allí

www.ventusky.com/?p=42.08;-1.65;6&l=rain-1h
