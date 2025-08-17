·
8
54 clics
54
clics
El incendio en los Picos de Europa llega a Cantabria
El incendio forestal de Barniedo de la Reina ha obligado a desalojar siete localidades del Valle de Valdeón, en la vertiente leonesa de Picos de Europa.
|
etiquetas
:
llegada
,
incendio
,
picos
,
europa
,
cantabria
,
desalojo
,
pueblos
#1
R2dC
Vaya... pues no ha pillado lluvia por allí
www.ventusky.com/?p=42.08;-1.65;6&l=rain-1h
0
K
11
www.ventusky.com/?p=42.08;-1.65;6&l=rain-1h