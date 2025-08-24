Incendio autonómico provocado

"El PP, que gobierna el 70% del territorio, ensayó con la dana de Valencia un discurso que le permite eludir responsabilidades ante las catástrofes(...):Si hay ineficiencia es porque el Gobierno central no se implica, pero no le pedimos que se implique, porque entonces los ineptos somos nosotros. La confusión sobre las competencias transmite al ciudadano la impresión de que las comunidades autónomas están supeditadas al Gobierno central, cuando no es así. Ambas son instituciones del Estado."