Incendio autonómico provocado

"El PP, que gobierna el 70% del territorio, ensayó con la dana de Valencia un discurso que le permite eludir responsabilidades ante las catástrofes(...):Si hay ineficiencia es porque el Gobierno central no se implica, pero no le pedimos que se implique, porque entonces los ineptos somos nosotros. La confusión sobre las competencias transmite al ciudadano la impresión de que las comunidades autónomas están supeditadas al Gobierno central, cuando no es así. Ambas son instituciones del Estado."

#1 Murciegalo
"Las comunidades autónomas tienen competencias en emergencias desde 1985. El sistema actual establece tres niveles. En nivel 1, el mando y los recursos son de la comunidad autónoma. En el nivel 2, la comunidad pide recursos al Gobierno central, como la UME, pero el mando sigue siendo autonómico. Galicia, Castilla y León, Extremadura y Asturias han declarado el nivel 2. En el nivel 3, el Gobierno Gobierno central asume el mando, de oficio o a petición de una comunidad, ante una emergencia…   » ver todo el comentario
JuanCarVen #2 JuanCarVen
#1 El nivel medio de los votantes de derechas ya sea por ignorantes o por manipuladores hace que se tenga que explicar lo obvio una y otra vez. Al que está medianamente informado está situación le acaba cansando y deja el debate, y está situación beneficia a una parte, por lo que vemos la misma estrategia una y otra vez.
HartzBaltz #3 HartzBaltz
La manera de engañar que tiene la derecha es la manera del que tiene claro que el que le vota es muy fácilmente manipulable. Gente sin personalidad, vulnerable, que dice lo mismo que su vecino, por si acaso, etc. Gente humilde de pueblos que seguramente no han salido ni de la provincia o comunidad y no puede ver cómo es el mundo para comparar. En estados unidos ocurre justo lo mismo.
