edición general
22 meneos
66 clics
CyL da luz verde a extraer cuarcita de una cantera incendiada en Oencia

CyL da luz verde a extraer cuarcita de una cantera incendiada en Oencia

La Junta de Castilla y León (PP) da el visto bueno ambiental a extraer 342.000 toneladas de cuarcita en Oencia, territorio incendiado

| etiquetas: pp , incendios , cuarcita , oencia
18 4 1 K 223 actualidad
6 comentarios
18 4 1 K 223 actualidad
#1 Epaclon
Hijos de la grandísima perra. Cada vez más claro el por qué se han ido tanto de madre los incendios, pero eh, éstos no son delincuentes, son la voz del pueblo...
5 K 50
Narmer #4 Narmer
Qué grandes gestores! Además ahora van a cara descubierta, para que luego no se
diga que no se les vio venir.

Ay, Oencia, con lo que molaba tu alcalde rockero.
1 K 16
Galero #3 Galero
Algunos ya van enseñando la patita
0 K 10
#5 fremen11
Pero las pulseras para los pirómanos.......
0 K 9
#6 Katos
¡¡¡Ahhhhhh migooooo!!!!!
Ahora todo encaja
0 K 7
#2 Leziabell
Pues si que se han dado prisa, si.
0 K 6

menéame