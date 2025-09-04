edición general
Incautados más de 5.000 litros en gasóleo bonificado para uso fraudulento en el Puerto Exterior de A Coruña

La Guardia Civil, a través del Destacamento Fiscal y de Fronteras del Puerto de A Coruña, en colaboración con el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria, ha llevado a cabo una serie de intervenciones que han resultado en la aprehensión de un total de 5.600 litros de gasóleo bonificado por su uso indebido en vehículos de obra en el Puerto Exterior de Punta Langosteira, en Arteixo (A Coruña). Según explican en un comunicado, las actuaciones se iniciaron a raíz de una inspección en la que se localizó un depósito qu

