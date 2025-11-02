·
Iñaki Gabilondo: "Que el franquismo muriera en la cama fue una deshonra y una vergüenza generacional"
A sus 83 años, el periodista repasa los 33 que vivió bajo la dictadura de Franco y analiza la percepción que hay hoy en España sobre ese período de nuestra historia
etiquetas
iñaki gabilondo
franquismo
deshonra
vergüenza
#1
Free_palestine
Hay Iñaki gabilondo, hay meneo
