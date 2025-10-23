Iñaki Gabilondo entrevistado en 'En Primicia'

En Primicia contó este miércoles con Iñaki Gabilondo. El comunicador charló con Lara Siscar para reflexionar sobre el periodismo actual, pero también para mirar atrás y recordar momentos destacados de su carrera. En noviembre de 2005 se marchó a Cuatro, la primera cadena de segunda generación de la televisión española, para conducir Noticias Cuatro, precisamente junto a uno de los rostros actuales de la información del ente, Silvia Intxaurrondo. Gabilondo abandonó el canal en 2010, después de la fusión de Gestevisión Telecinco y Sogecuatro.