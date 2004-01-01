El imparable descenso de los bautizos en España: ya lo reciben menos del 50% de los bebés

...bastantes casos de padres no religiosos que bautizan a sus hijos o hijas por distintas razones, muchas veces por contentar a abuelos o abuelas o porque piensan que es la única forma de celebrar el nacimiento"... "La falta de respeto a los derechos humanos de la infancia por parte de su propia familia. Casi nunca se piensa lo que supone introducir a una criatura indefensa en una organización que plantea doctrinas irracionales, anticientíficas, con algunos valores contrarios a la libertad y a los derechos humanos de mujeres, homosexuales...
Sin embargo, tienen copada buena parte de la educación para intentar
evangelizardoblegar la curiosidad innata de los niños, inoculándoles doctrinas sobrenaturales que les esclavicen a la organizaciónsecta el resto de sus vidas.
Pues viendo las cifras no les está yendo muy bien
Sigue siendo un éxito tener un 20 % de la gente (millones de personas sólo en España) creyendo ridiculeces y que te entreguen a sus hijos para que les programes con ellas.
Y edito, yo hablo de los "valores de Cristo" y tú me vienes con los mandamientos del Antiguo Testamento. De conocimiento católico vamos un pelín mal, ¿no?
Dentro de los valores de Cristo no está el no robar?
Por lo que los diez mandamientos no serían los valores de Cristo.
Por cierto, estás diciendo que la Iglesia católica no ha robado?
Sabes que son las inmatriculaciones?
estás diciendo que la Iglesia católica no ha robado?
Si digo que también les gusta expropiar y menciono el diezmo, qué te parece que estoy diciendo?
Como decía aquel jubilado madrileño preguntado sobre la contaminación: "Dónde está que no lo veo...! www.youtube.com/watch?v=pR1olDL5Vqo
Se estaba revitalizando con los que bautizan para ver si hacen un poco de negocio como con la boda, pero no sé yo.
www.grenoble.fr/demarche/320/659-celebrer-un-parrainage-civil.htm
www.mairie-perpignan.fr/demarches/etat-civil/parrainage-republicain
En España he visto que lo han celebrado algunos ayuntamientos, pero no parece que esté muy implantado, no hay muchas noticias (que el primero fue en Igualada en 2004)
La política que propaga los valores de la iglesia ya sabemos en que partido se encuentra...