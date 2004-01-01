edición general
19 meneos
43 clics
El imparable descenso de los bautizos en España: ya lo reciben menos del 50% de los bebés

El imparable descenso de los bautizos en España: ya lo reciben menos del 50% de los bebés

...bastantes casos de padres no religiosos que bautizan a sus hijos o hijas por distintas razones, muchas veces por contentar a abuelos o abuelas o porque piensan que es la única forma de celebrar el nacimiento"... "La falta de respeto a los derechos humanos de la infancia por parte de su propia familia. Casi nunca se piensa lo que supone introducir a una criatura indefensa en una organización que plantea doctrinas irracionales, anticientíficas, con algunos valores contrarios a la libertad y a los derechos humanos de mujeres, homosexuales...

| etiquetas: religión , laicismo , bautizo
15 4 0 K 239 cultura
20 comentarios
15 4 0 K 239 cultura
Comentarios destacados:    
javierchiclana #1 javierchiclana *
Como bien plantea el artículo si no fuera por contentar a los abuelos no habría ni la mitad de bautizos. Las bodas no llegan al 20 % y los católicos practicantes tampoco llegan a ese 20%. Con su propaganda engañosa consiguen que el 30% marquen la casilla del Hacienda.

Sin embargo, tienen copada buena parte de la educación para intentar evangelizar doblegar la curiosidad innata de los niños, inoculándoles doctrinas sobrenaturales que les esclavicen a la organización secta el resto de sus vidas.
9 K 111
Fedorito #6 Fedorito
#1
"Sin embargo, tienen copada buena parte de la educación para intentar evangelizar doblegar la curiosidad innata de los niños, inoculándoles doctrinas sobrenaturales que les esclavicen a la organización secta el resto de sus vidas."

Pues viendo las cifras no les está yendo muy bien
0 K 11
javierchiclana #11 javierchiclana *
#6 Aislar de la razón y la ciencia es cada vez más difícil. Por eso necesitan burbujas para el adoctrinamiento heavy: Consagrados.

Sigue siendo un éxito tener un 20 % de la gente (millones de personas sólo en España) creyendo ridiculeces y que te entreguen a sus hijos para que les programes con ellas.
1 K 26
comadrejo #19 comadrejo
#6 A nivel empresarial no les va mal, consiguien capturar gran cantidad de gasto publico.
0 K 11
frg #8 frg
#1 ¿Entonces?, ¿todos esos pasos de semana santa los mueve la farlopa en lugar de la religión? :troll:
1 K 19
Solinvictus #17 Solinvictus
#8 la duda ofende.
0 K 7
wildseven23 #4 wildseven23
La gente de izquierdas y ateos cumplen más con los "valores de Cristo" que la misma Iglesia.
3 K 47
Bertrand_Ndongo #9 Bertrand_Ndongo
#4 Excepto por el séptimo mandamiento
0 K 7
wildseven23 #13 wildseven23 *
#9 Hasta donde sé, es la Iglesia Católica quien lleva inmatriculando bienes que no son suyos, entre otras cosas.

Y edito, yo hablo de los "valores de Cristo" y tú me vienes con los mandamientos del Antiguo Testamento. De conocimiento católico vamos un pelín mal, ¿no?
0 K 16
Bertrand_Ndongo #15 Bertrand_Ndongo *
#13 Cierto que a la iglesia le gustó también expropiar y no nos olvidemos del diezmo, pero hay grados.

Dentro de los valores de Cristo no está el no robar?
0 K 7
wachington #18 wachington
#9 Como veo que no tienes cultura religiosa, solo te comentaré que los diez mandamientos pertenecen al Antiguo Testamento y se atribuyen a Moisés cuando bajó del Monte Sinaí después de hablar con Dios.

Por lo que los diez mandamientos no serían los valores de Cristo.

Por cierto, estás diciendo que la Iglesia católica no ha robado?
Sabes que son las inmatriculaciones?
0 K 10
Bertrand_Ndongo #20 Bertrand_Ndongo
#18 Para tener tanta cultura religiosa pareces ignorar que Jesucristo hace mención a los mandamientos en el nuevo testamento, incluyendo el no robarás, pero puedes seguir apuntando al dedo con más sofismas para así no tener que responder a la pregunta que hice: Dentro de los valores de Cristo no está el no robar?

estás diciendo que la Iglesia católica no ha robado?
Si digo que también les gusta expropiar y menciono el diezmo, qué te parece que estoy diciendo? :roll:
0 K 7
Milmariposas #2 Milmariposas *
"algunos valores"... xD xD xD

Como decía aquel jubilado madrileño preguntado sobre la contaminación: "Dónde está que no lo veo...! www.youtube.com/watch?v=pR1olDL5Vqo
1 K 27
vicus. #12 vicus.
Pues es una buena noticia, si quieren ser católicos que lo decidan cuando tengan uso de razón.
0 K 19
yemeth #7 yemeth
Desde hace décadas que se bautiza "por los abuelos", pero cada vez más los abuelos ya no son de esa generación. Así que pasa lo que pasa.

Se estaba revitalizando con los que bautizan para ver si hacen un poco de negocio como con la boda, pero no sé yo.
0 K 14
#10 chocoleches
En Francia los Ayuntamientos celebran bautizos laicos desde la Revolución Francesa.

www.grenoble.fr/demarche/320/659-celebrer-un-parrainage-civil.htm
www.mairie-perpignan.fr/demarches/etat-civil/parrainage-republicain

En España he visto que lo han celebrado algunos ayuntamientos, pero no parece que esté muy implantado, no hay muchas noticias (que el primero fue en Igualada en 2004)
0 K 13
#5 laruladelnorte
También, expone la Conferencia Episcopal, "animan a los cristianos a la presencia en los lugares donde se realiza el futuro de la sociedad y el bien común: el servicio público, la política, la economía, la educación".

La política que propaga los valores de la iglesia ya sabemos en que partido se encuentra... ¬¬
0 K 10
ChatGPT #14 ChatGPT
Muchos me parecen
0 K 10
#3 BoosterFelix *
Cuando la gente se entere de que los hospitales tienen nombres religiosos, de que tienen iglesias por dentro, de que los curas transitan por las habitaciones de los moribundos para dar la extremaunción, y de que si sus hijos no están bautizados no recibirán un tratamiento médico adecuado cuando se pongan enfermos, seguro que se lo piensan dos veces antes de no bautizarlos.
1 K -4
wachington #16 wachington
#3 Falso.
0 K 10

menéame