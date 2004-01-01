El imparable descenso de los bautizos en España: ya lo reciben menos del 50% de los bebés

...bastantes casos de padres no religiosos que bautizan a sus hijos o hijas por distintas razones, muchas veces por contentar a abuelos o abuelas o porque piensan que es la única forma de celebrar el nacimiento"... "La falta de respeto a los derechos humanos de la infancia por parte de su propia familia. Casi nunca se piensa lo que supone introducir a una criatura indefensa en una organización que plantea doctrinas irracionales, anticientíficas, con algunos valores contrarios a la libertad y a los derechos humanos de mujeres, homosexuales...