edición general
2 meneos
12 clics

Ilustraciones de Frank Brunner y Michael Whelan para el mundo de Stormbringer-Elric de Melnibone [Ing]  

[Ilustraciones de Frank Brunner y Michael Whelan para el mundo de Stormbringer-Elric de Melnibone] [Ing]

| etiquetas: ilustración , brunner , whelan , stormbringer , elric
2 0 0 K 26 roleros
1 comentarios
2 0 0 K 26 roleros
Deckardio #1 Deckardio
El trabajo de ambos ha aparecido en el clasico juego de rol "Stormbringer" de Chaosium, publicado en España por Joc
0 K 20

menéame