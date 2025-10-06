edición general
Illinois y Chicago demandan a la Administración Trump por el despliegue de la Guardia Nacional

El estado de Illinois y la ciudad de Chicago presentaron este lunes una demanda contra la Administración de Donald Trump por su decisión de desplegar tropas de la Guardia Nacional en la ciudad, una medida que, según el texto judicial, es “ilegal, peligrosa e inconstitucional”. La demanda, interpuesta ante un tribunal federal en Illinois, solicita a la corte detener la federalización de efectivos de la Guardia Nacional de EEUU, tanto de Illinois como de Texas. Los demandantes sostienen que la orden de despliegue tiene motivaciones políticas.

OCLuis
Puf... quitas el "por" del titular y la noticia cambia de sentido totalmente.
vviccio
A qué espera Perro Sanxe para hacer lo mismo que Trump (la UME no vale). :troll:
manuelmace
Tranquilos, Trump es hombre de paz!
#4 cunaxa
Usar el ejército contra la población civil es muy grave.
