Illinois y Chicago demandan a la Administración Trump por el despliegue de la Guardia Nacional

El estado de Illinois y la ciudad de Chicago presentaron este lunes una demanda contra la Administración de Donald Trump por su decisión de desplegar tropas de la Guardia Nacional en la ciudad, una medida que, según el texto judicial, es “ilegal, peligrosa e inconstitucional”. La demanda, interpuesta ante un tribunal federal en Illinois, solicita a la corte detener la federalización de efectivos de la Guardia Nacional de EEUU, tanto de Illinois como de Texas. Los demandantes sostienen que la orden de despliegue tiene motivaciones políticas.