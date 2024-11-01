edición general
Ilia Topuria, citado para declarar por la denuncia de malos tratos de su exmujer Giorgina Uzcategui

Una citación que tiene la finalidad de determinar la situación de la hija que ambos tienen en común, apunta el medio, y no para valorar dichas acusaciones.

Arzak_ #3 Arzak_
Mmmm.... El patrimonio neto combinado de Ilia Topuria y Giorgina Uzcategui en 2025, se estima en 3 millones de euros
Expat_Guinea_Ecuatorial #4 Expat_Guinea_Ecuatorial
#3 Pero alguno ha puesto los 3 millones y la otra parte nada?
Fartón_Valenciano #2 Fartón_Valenciano
"La expareja se encuentra desde hace unos meses en pleno proceso civil de divorcio, y ambos han acudido a los tribunales. La empresaria denunció al hispano-georgiano por presuntos malos tratos, mientras que este comunicó el pasado 15 de diciembre haber puesto "a disposición judicial" una serie de audios, mensajes, testimonios y vídeos "para proceder legalmente no solo por intento de extorsión, sino también por falsificación de pruebas, sustracción de dinero y objetos personales, además de por todas las amenazas recibidas".

Ya veremos como acaba este asunto....
plutanasio #5 plutanasio
#2 No sé cómo acabará, pero que ella le va a intentar sacar hasta los higadillos está clarísimo.
