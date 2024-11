Iker Jiménez aclara que él no necesita que le den el Princesa de Asturias porque basta con que informe de que se lo han dado

Envío erróneo o controvertido, por favor lee los comentarios.

Lucas, del grupo musical Andy y Lucas, ha propuesto hoy que se le conceda al presentador Iker Jiménez el Princesa de Asturias por su labor informativa y por ser «un periodista nivel top 10», especialmente después de su contribución en la tragedia de la Dana en Valencia. El comunicador no ha tardado en responder al artista agradeciendo su propuesta pero aclarándole que no necesita que le den ese premio «porque basta con que yo mismo informe de que me lo han dado».