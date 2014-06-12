edición general
Igualdad pretende retirar la prostitución de la clasificación de actividades económicas

La prostitución podría dejar de estar dentro de la Clasificación Nacional de las Actividades Economicas (CNAE) que maneja el Instituto Nacional de Estadistica (INE) o así lo pretende el Ministerio de Igualdad, liderado por la socialista Ana Redondo. El ministerio trabaja con el INE para conseguir adecuar dicha clasificación a la realidad social española, ya que la europea no distingue entre estados miembros y, por lo tanto, incluye la “prestación o concertación de servicios sexuales" dentro de la categoría ‘Otros servicios personales’.

Khadgar #3 Khadgar
"Igual da, si vamos a seguir follando igual", que dirían las prostitutas. :roll:
#2 sorecer
Ya no nos hace falta subir el PIB para bajar el porcentaje deuda por lo que parece.

El tráfico de drogas lo mantenemos o no? Por cierto, esto lo hizo en 2014 un becario llamado Guindos.

www.elconfidencial.com/economia/2014-06-12/la-riqueza-nacional-subira-
Sandilo #4 Sandilo
Quien expondrá esta ley en el congreso? Ábalos?
