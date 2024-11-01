edición general
21 meneos
27 clics
Identifican a una pareja que arrojó desde el coche una bolsa con seis cachorros en Ojos de Garza

Identifican a una pareja que arrojó desde el coche una bolsa con seis cachorros en Ojos de Garza

La Policía Local de Telde ha esclarecido un grave caso de presunto maltrato y abandono animal tras localizar a seis cachorros que habían sido arrojados desde un vehículo el pasado 14 de abril. Un vecino que paseaba a su perro escuchó llantos procedentes del arcén y encontró una bolsa de plástico negra cerrada. En su interior había seis cachorros de unos días de vida, envueltos en mantas y sin ventilación. A pesar de la rápida intervención, tres de ellos fallecieron debido al estado crítico en el que fueron encontrados. El atestado policial...

| etiquetas: identifican , pareja , arrojados , bolsa de basura , sin ventilación , telde
12 9 0 K 189 Abuso_Animal
4 comentarios
12 9 0 K 189 Abuso_Animal
josde #1 josde
Unos cabronazos y como esos hay muchos en el país, ahora que les caiga una buena multa es lo menos que les tiene que pasar.
2 K 30
Connect #2 Connect
Es incomprensible. Pones un anuncio diciendo que regalas seis cachorros, y no duran ni 10 minutos. Tirarlos es sadismo. Es gente peligrosa. Hoy son cachprros, mañana es algo contra unos crios. Esperemos que los pillen.
0 K 16
#3 Comorr
Pues un añito de cárcel y a tomar por culo
0 K 7
Fran_Ramos #4 Fran_Ramos
Vamos que menos en una caja dejarlos en la calle con un cartel de perrito gratis...
vamos como mínimo ...
0 K 6

menéame