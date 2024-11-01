Identifican a una pareja que arrojó desde el coche una bolsa con seis cachorros en Ojos de Garza

La Policía Local de Telde ha esclarecido un grave caso de presunto maltrato y abandono animal tras localizar a seis cachorros que habían sido arrojados desde un vehículo el pasado 14 de abril. Un vecino que paseaba a su perro escuchó llantos procedentes del arcén y encontró una bolsa de plástico negra cerrada. En su interior había seis cachorros de unos días de vida, envueltos en mantas y sin ventilación. A pesar de la rápida intervención, tres de ellos fallecieron debido al estado crítico en el que fueron encontrados. El atestado policial...