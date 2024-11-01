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Idealista también tiene la "culpa" de que se inflen los precios de la vivienda: "Pides 1.000, puedes sacar 1.300"

Idealista también tiene la "culpa" de que se inflen los precios de la vivienda: "Pides 1.000, puedes sacar 1.300"

La mayoría de explicaciones sobre por qué la vivienda está imposible se detienen en los sospechosos habituales: políticos, fondos, rentistas, bancos. Jaime Palomera propone otra pieza del puzzle: las inmobiliarias y los portales digitales. No como meros intermediarios, sino como actores que moldean el precio y la experiencia cotidiana de comprar y alquilar. Su argumento es incómodo porque desplaza la conversación desde la moral (“caseros malos”) hacia la estructura (“incentivos mal diseñados”). Y porque sugiere que, sin entender quién gana con

| etiquetas: idealista , vivienda , casas
6 2 2 K 53 actualidad
1 comentarios
6 2 2 K 53 actualidad
Deckardio #1 Deckardio
Si se inundara el mercado con vivienda pública a 30.000 euros bajarían los precios también del mercado privado. No se puede pedir a particulares (otra cosa son los fondos de inversión) que limiten los precios por razones humanitarias, es contraproducente. De eso se tiene que encargar el estado, que debe ser el que suministre los bienes básicos (vivienda, alimentación) no hacer dejación de funciones.
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