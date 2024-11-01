Idealista también tiene la "culpa" de que se inflen los precios de la vivienda: "Pides 1.000, puedes sacar 1.300"

La mayoría de explicaciones sobre por qué la vivienda está imposible se detienen en los sospechosos habituales: políticos, fondos, rentistas, bancos. Jaime Palomera propone otra pieza del puzzle: las inmobiliarias y los portales digitales. No como meros intermediarios, sino como actores que moldean el precio y la experiencia cotidiana de comprar y alquilar. Su argumento es incómodo porque desplaza la conversación desde la moral (“caseros malos”) hacia la estructura (“incentivos mal diseñados”). Y porque sugiere que, sin entender quién gana con