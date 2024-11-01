IBM anuncia su propia estrategia para redefinir al talento jóven

Mientras todos dicen que la IA mata el empleo, ellos van al contrario. ¿Pero no nos llevan vendiendo dos años la misma cantinela? que el puesto de junior developer es un cadáver andante… La IA escribe código mejor, más rápido y sin pedir vacaciones, y que por tanto, la entrada al mercado laboral tecnológico estaba cerrada a cal y canto. Y que esos junior developers jamás podrán hacerse grandes y fuertes programadores pues su futuro ha sido truncado y sus esperanzas diezmadas.