Iberdrola pone en operación las baterías más grandes de España

Las baterías de Romeral y Olmedilla forman parte de un conjunto de seis sistemas de Almacenamiento de Energía con Baterías (SAEB) con una potencia conjunta de 173 MW.
Iberdrola ha puesto en operación las dos primeras grandes baterías de España en Alarcón (Cuenca). Con una capacidad de almacenamiento cada una de 60 MWh y una potencia cercana a los 30 MW, las baterías Romeral y Olmedilla son capaces de almacenar energía libre de emisiones suficiente para suministrar electricidad durante dos horas a más de 13.000 hogares.

Javi_Pina #1 Javi_Pina *
Podría considerarse errónea, estás serían en todo caso las baterías más grandes de litio (aunque no lo aclara el artículo) el almacenamiento de energía más grande de Estaña está en La Muela (Zaragoza) 1482 MW casi 10 veces más. Además estás infraestructuras son casi para siempre ya que solo hay que hacer mantenimiento a la presa y a las bombas.

www.solunion.es/blog/el-futuro-del-almacenamiento-energetico-centrales
#2 nexus5
Hay una cosa que no entiendo de esto. ¿Por que se ponen las baterias tan lejos de quien va a consumirlo mayoritariamente (Grandes nucleos), pues la perdida en el trasporte provoca que la capacidad real sea menor? Y esto no es como las centrales hidroeléctricas, que necesitas cierta orografía, o las solares, que requieren de cierta climatología, esto puede ir en cualquier parte que tenga una subestación, y cuanto mas cerca de las urbes, mas capacidad efectiva.
