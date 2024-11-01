Iberdrola pone en operación las baterías más grandes de España

Las baterías de Romeral y Olmedilla forman parte de un conjunto de seis sistemas de Almacenamiento de Energía con Baterías (SAEB) con una potencia conjunta de 173 MW.

Iberdrola ha puesto en operación las dos primeras grandes baterías de España en Alarcón (Cuenca). Con una capacidad de almacenamiento cada una de 60 MWh y una potencia cercana a los 30 MW, las baterías Romeral y Olmedilla son capaces de almacenar energía libre de emisiones suficiente para suministrar electricidad durante dos horas a más de 13.000 hogares.