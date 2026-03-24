Iberdrola cambia de política y especifica en los contratos de luz el recargo por el sobrecoste antiapagón

Iberdrola empieza a incluir en los contratos de sus clientes minoristas (hogares, pymes, etc.) el coste de los servicios de ajuste, un concepto que ha subido con fuerza desde el apagón del pasado 28 de abril de 2025, en gran medida por la operación reforzada que aplica Red Eléctrica para evitar otro fundido a negro. Los repercutirá el coste de los servicios de ajuste si suben de los 18 euros por MWh sin que ello suponga modificar su contrato.