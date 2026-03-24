Iberdrola cambia de política y especifica en los contratos de luz el recargo por el sobrecoste antiapagón

Iberdrola empieza a incluir en los contratos de sus clientes minoristas (hogares, pymes, etc.) el coste de los servicios de ajuste, un concepto que ha subido con fuerza desde el apagón del pasado 28 de abril de 2025, en gran medida por la operación reforzada que aplica Red Eléctrica para evitar otro fundido a negro. Los repercutirá el coste de los servicios de ajuste si suben de los 18 euros por MWh sin que ello suponga modificar su contrato.
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En menos de 3 meses más de 1.000 millones.
Es el gobierno quien fija esta tarifa y la forma de calcularla.
Antes el gobierno fijaba el precio de la energía por subastas trimestrales, después lo cambió al precio de la subasta diaria, y últimamente a un 50% de la subasta y un 50% al mercado de futuros.
También fija como se integran los servicios de ajuste y cargos del sistema.
Aquí te explica el gobierno como lo hace… » ver todo el comentario
Los servicios de ajuste es lo que se ha disparado desde el apagón