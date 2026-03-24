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Iberdrola cambia de política y especifica en los contratos de luz el recargo por el sobrecoste antiapagón

Iberdrola cambia de política y especifica en los contratos de luz el recargo por el sobrecoste antiapagón

Iberdrola empieza a incluir en los contratos de sus clientes minoristas (hogares, pymes, etc.) el coste de los servicios de ajuste, un concepto que ha subido con fuerza desde el apagón del pasado 28 de abril de 2025, en gran medida por la operación reforzada que aplica Red Eléctrica para evitar otro fundido a negro. Los repercutirá el coste de los servicios de ajuste si suben de los 18 euros por MWh sin que ello suponga modificar su contrato.

| etiquetas: iberdrola , servicios de ajuste , tarifa , pvpc
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9 comentarios
7 2 0 K 92 actualidad
makinavaja #3 makinavaja
¿No se supone que ya estábamos pagando un sobrecoste por "disponibilidad", desde mucho antes del apagón, que era precisamente para eso? :-D :-D :-D :-D
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#4 El_dinero_no_es_de_nadie
#3 Ese sobrecoste de disponibilidad eran de 400 millones al año, no de más de 4.000 millones como llevamos este año.

En menos de 3 meses más de 1.000 millones.  media
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hdblue #6 hdblue *
#4 hostias macho, pero tú vas a sueldo de los golpistas o qué? , de primeras sueltas en #2 que el gobierno nos está cobrando la luz, cuando no es cierto, ya que la PVPC es una legislación que establece una tarifa base para empresas privadas (aquí la lista de empresas sede.cnmc.gob.es/listado/censo/10 ), que por cierto fue instaurada por Mariano Rajoy. Y para demostrar noseque, pones una gráfica del precio que no demuestra nada. Lo haces solo para marear y engañar a quien esté medio…   » ver todo el comentario
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Raziel_2 #7 Raziel_2
#6 Es conocido en la web por cosas como estas, como no te andes con ojo te la cuela.
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#9 El_dinero_no_es_de_nadie *
#7 #6 Pareces que no sabes lo que es la tarifa PVPC.
Es el gobierno quien fija esta tarifa y la forma de calcularla.
Antes el gobierno fijaba el precio de la energía por subastas trimestrales, después lo cambió al precio de la subasta diaria, y últimamente a un 50% de la subasta y un 50% al mercado de futuros.
También fija como se integran los servicios de ajuste y cargos del sistema.
Aquí te explica el gobierno como lo hace…   » ver todo el comentario
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Sawyer76 #1 Sawyer76
CHORIZOS
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#2 El_dinero_no_es_de_nadie *
#1 El gobierno lo lleva haciendo desde el primer día en su tarifa PVPC.
Los servicios de ajuste es lo que se ha disparado desde el apagón  media
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#5 endy *
Gracias Gobierno, las próximas elecciones irán muy bien
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#8 Samaritan
Pu**s puertas giratorias
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menéame