La IA ya está cambiando la pornografía. ¿Para bien o para mal?

En los rincones más repulsivos del mundo online, aplicaciones y sitios como MrDeep Fakes (que cerró en mayo de 2025) permitieron "desnudar" a mujeres reales sin su consentimiento. Incluso inteligencias artificiales convencionales como Grok, desarrollada por Elon Musk, han sido censuradas por generar imágenes "desnudas". Sin embargo, otros asistentes de IA convencionales se están adentrando en el mundo NSFW: OpenAI ofrecerá un modo para adultos en Chat GPT para facilitar conversaciones maduras a finales de este año.
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Hubo polémica cuando empezaron a aparecer los desnudos y Elon publicó algún tweet defendiendolo como libertad de expresión y todo eso, pero tuvieron que bloquear esa opción de emergencia cuando empezó a inundarse X de imágenes de menores desnudas, pequeño matiz
Es el problema de dar libertad absoluta, los pedofilos y los lolis (o como se llamen), pues salen de sus madrigueras
Los motivos (de prohibirse todas las imágenes y no solo las problemáticas) deben ser otros, seguramente mas empresariales y económicos que morales.