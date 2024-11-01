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La IA ya está cambiando la pornografía. ¿Para bien o para mal?

En los rincones más repulsivos del mundo online, aplicaciones y sitios como MrDeep Fakes (que cerró en mayo de 2025) permitieron "desnudar" a mujeres reales sin su consentimiento. Incluso inteligencias artificiales convencionales como Grok, desarrollada por Elon Musk, han sido censuradas por generar imágenes "desnudas". Sin embargo, otros asistentes de IA convencionales se están adentrando en el mundo NSFW: OpenAI ofrecerá un modo para adultos en Chat GPT para facilitar conversaciones maduras a finales de este año.

| etiquetas: ia , porno a la carta , sexo
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3 comentarios
2 1 0 K 28 actualidad
YoSoyTuPadre #2 YoSoyTuPadre *
"... inteligencias artificiales convencionales como Grok, desarrollada por Elon Musk, han sido censuradas por generar imágenes "desnudas"...

Hubo polémica cuando empezaron a aparecer los desnudos y Elon publicó algún tweet defendiendolo como libertad de expresión y todo eso, pero tuvieron que bloquear esa opción de emergencia cuando empezó a inundarse X de imágenes de menores desnudas, pequeño matiz

Es el problema de dar libertad absoluta, los pedofilos y los lolis (o como se llamen), pues salen de sus madrigueras
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#3 BoosterFelix *
#2 Esas imágenes de gente indefensa o que no consiente (menores, gente real, animales, etc), debían ser impedidas, pero esa, por simple lógica, no podía ser la verdadera razón de la prohibición de imágenes explícitas. ¿Por qué digo esto? Porque si de verdad la inteligencia artificial es tan inteligente y tan guay como nos la quieren pintar, basta decirle que no genere imágenes de menores, o basadas en fotografías de gente real no generadas por la inteligencia artificial, etcétera. La inteligencia artificial bloquearía las imágenes problemáticas y permitiría las demás.

Los motivos (de prohibirse todas las imágenes y no solo las problemáticas) deben ser otros, seguramente mas empresariales y económicos que morales.
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#1 M.Dick_Tadura
¿ Actualidad?. ¿ Quizás ciencia?. ¿ Ocio, cultura, o Política? xD . No tengo claro dando ubicar la noticia
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menéame