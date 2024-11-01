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La IA ya consume más de la mitad de toda la memoria RAM del mundo y “esto es solo el principio”
Las previsiones del principal consejero de Micron están desmontando los optimistas anhelos de quienes pensaban que 2026 sería el año de vuelta a la normalidad
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#1
cenutrios_unidos
A mí me da igual, siempre le pongo 20 Megas.
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#2
Gandark_S1rk
mientras no consuma los vatidos RAM, perfecto
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#4
keiko_san
#2
watidos
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#3
neiviMuubs
¿Quién dijo que 2026 sería la vuelta a la normalidad? los propios fabricantes de memoria dijeron que pintaban bastos tanto para este como para el año que viene. Va a acabar siendo más barato medio kilo de caviar a este paso
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#5
Sigo_intentandolo
Esto va a acabar como las .com
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