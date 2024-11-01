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La IA ya consume más de la mitad de toda la memoria RAM del mundo y “esto es solo el principio”

La IA ya consume más de la mitad de toda la memoria RAM del mundo y “esto es solo el principio”

Las previsiones del principal consejero de Micron están desmontando los optimistas anhelos de quienes pensaban que 2026 sería el año de vuelta a la normalidad

| etiquetas: ia , consume , mitad , memoria
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5 comentarios
3 1 0 K 47 tecnología
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
A mí me da igual, siempre le pongo 20 Megas.
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Gandark_S1rk #2 Gandark_S1rk
mientras no consuma los vatidos RAM, perfecto
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keiko_san #4 keiko_san
#2 watidos
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neiviMuubs #3 neiviMuubs
¿Quién dijo que 2026 sería la vuelta a la normalidad? los propios fabricantes de memoria dijeron que pintaban bastos tanto para este como para el año que viene. Va a acabar siendo más barato medio kilo de caviar a este paso
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#5 Sigo_intentandolo
Esto va a acabar como las .com
0 K 7

menéame