edición general
3 meneos
15 clics
¿La IA oculta su poder real? Con Geoffrey Hinton

¿La IA oculta su poder real? Con Geoffrey Hinton  

La IA moderna muestra comportamientos cada vez más complejos, incluyendo modelos capaces de engañar, sistemas que ocultan parte de sus capacidades reales y dinámicas internas difíciles de anticipar. Su crecimiento acelerado también implica un consumo energético masivo y un impacto profundo en el mercado laboral, con la posibilidad de sustituir tareas humanas a gran escala. Todo ello dibuja escenarios en los que estos sistemas pueden comportarse de formas inesperadas y difíciles de controlar, revelando que aún no comprendemos del todo su alcance

| etiquetas: ia , poder
2 1 0 K 29 tecnología
sin comentarios
2 1 0 K 29 tecnología

menéame