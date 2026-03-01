Ayuda para microrrelatos

En una página web se ha hecho un concurso semanal, de microrrelatos, donde se gana algo de dinero. La mayoría de la gente participa por el reto, la diversión, y también crea algo de comunidad. El ganador se elige por el número de votos. Se puede votar tanto con usuario registrado como voto anónimo. Pero hay algún usuario que tiene gran interés por ganar, y tiene una cantidad de votos anónimos desproporcionada. Posiblemente le pida a amigos fuera de la web que entren para que se vote anónimamente sus microrrelatos. Esto en sí mismo no es malo, atrae a nuevos usuarios, sin embargo, algunos usuario piensan que desvirtúa el concurso, y que deja de ser un concurso literario, para ser un concurso de popularidad. ¿Qué formas propones de compensarlo? Una de las posiblidades que se han planteado es que 1 voto anónimo cuente la décima parte de un voto registrado. ¿Qué ventajas, inconvenientes, y alternativas hay?