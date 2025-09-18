La IA de Google gana una medalla de oro en la competición de programación más prestigiosa del mundo

Durante casi medio siglo, el Concurso Internacional de Programación Universitaria (ICPC, por sus siglas en inglés) ha sido el campo de batalla definitivo para las mentes más brillantes de la informática. Equipos de tres estudiantes de élite, representando a las mejores universidades del mundo, se enfrentan a un desafío brutal de cinco horas con un solo ordenador y una docena de problemas algorítmicos tan complejos que la mayoría de los programadores profesionales serían incapaces de resolver.