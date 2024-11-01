edición general
15 meneos
73 clics
La IA está arruinando nuestro canal [Kurzgesagt – In a Nutshell]

La IA está arruinando nuestro canal [Kurzgesagt – In a Nutshell]  

La inteligencia artificial está saturando Internet y las cosas se están volviendo dramáticas muy rápidamente. En un mundo en línea donde el dinero se gana con la atención, los usuarios falsos difunden su basura en secciones de revisión, generan tráfico falso o envenenan el discurso. La IA ha potenciado esto y ha hecho que sea mucho más difícil detectar la suciedad. Nunca ha sido tan fácil crear contenido mediocre: desde el agujero negro de falta de sentido que es LinkedIn, videos cortos de bajo esfuerzo pero lo suficientemente atractivos

| etiquetas: la , ia , está , arruinando , nuestro , canal
14 1 0 K 167 ocio
7 comentarios
14 1 0 K 167 ocio
#1 doppel
la ia está generando una competencia brutal ?
0 K 20
#2 NO86
#1 La IA está generando una audiencia falsa, unas reacciones falsas. La IA ahora como los bots antes están dándole dinero a los que más dinero tienen.
Así que como mínimo es competencia desleal.
4 K 58
Un_señor_de_Cuenca #6 Un_señor_de_Cuenca *
En YouTube me salen pocos, pero ya me aparecen como sugerencias bastantes vídeos que son auténtica mierda generada por IA, con guiones absurdos, vacíos, con imágenes que hieren a la vista y movimientos de las personas espeluznantes. Cuando oigo esa locución de IA con exageradas inflexiones de voz, tratando de parecer entusiasta y feliz, desearía haber muerto en el Pleistoceno devorado por un tigre dientes de sable y pisoteado por un mamut.
0 K 12
#4 chocoleches
En el futuro el problema lo tendrán las redes para limpiar toda la mierda que han generado los bots. O igual ya no saldrá a cuenta y será mejor empezar de cero. Siempre quedará el truco de filtrar las búsquedas por fecha de publicación.
0 K 12
Veelicus #5 Veelicus
#4 Yo creo que al final la gente tendra una serie de fuentes fiables y pasara del resto, ira directamente a esas fuentes y dara una oportunidad a aquellas fuentes recomendadas por las primeras.
Yo un poco es lo que hago, tengo una serie de suscripciones en youtube que son los que sigo cuando sacan contenido nuevo y el resto lo ignoro
1 K 24
#3 Leclercia_adecarboxylata *
¿Esa traducción/redacción también está hecha con IA?
0 K 11
#7 srabdm
En rednote hay bastante video generado por IA. En tiktok no tanto, al menos en mi feed.
0 K 6

menéame