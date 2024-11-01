edición general
El huronero en acción. Captura de conejos con hurones entrenados para salvar los viñedos de la plaga

El huronero en acción. Captura de conejos con hurones entrenados para salvar los viñedos de la plaga  

En algunos lugares del territorio aragonés el oficio de huronero se ha llegado a convertir en una necesidad, sobre todo en la zona vitivinícola de Cariñena (Zaragoza), donde la multitud de conejos está esquilmando numerosos viñedos. En el año 2017 acompañé a José en una de aquellas jornadas que dedicaba a la caza de los conejos con hurones entrenados, una forma de controlar una sobrepoblación de conejos que no usa pesticidas, ni venenos ni nada que dañe el medio ambiente. Monesma documentales

#1 tropezon
Y el nieto recordará toda su vida los días echados con el abuelo en el campo
vilgeits #3 vilgeits
#1 Mi abuelo cazaba con hurones. Recuerdo hasta los olores del campo cuando lo acompañaba.
Kantinero #4 Kantinero
#3 En la Galicia profunda se ha hecho siempre, ahora quedaran pocos, en mi pueblo murió el último hace unos años
estemenda #5 estemenda
Está prohibidísimo cazar con hurón, yo conocí a un guarda que usaba una gata para este menester.
#2 capitan.meneito
Monesma :hug: :hug: :hug:
