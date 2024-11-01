El huronero en acción. Captura de conejos con hurones entrenados para salvar los viñedos de la plaga  

En algunos lugares del territorio aragonés el oficio de huronero se ha llegado a convertir en una necesidad, sobre todo en la zona vitivinícola de Cariñena (Zaragoza), donde la multitud de conejos está esquilmando numerosos viñedos. En el año 2017 acompañé a José en una de aquellas jornadas que dedicaba a la caza de los conejos con hurones entrenados, una forma de controlar una sobrepoblación de conejos que no usa pesticidas, ni venenos ni nada que dañe el medio ambiente. Monesma documentales