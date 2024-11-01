El húngaro Orbán dice que intervención de EEUU en Venezuela es buena para los mercados energéticos

"Veo muchas posibilidades de que, como resultado de poner a Venezuela bajo control, surja una situación energética mundial más favorable para Hungría, y eso es una buena noticia" El grupo estatal MVM firmó en diciembre un acuerdo de cinco años con la empresa energética estadounidense Chevron para el suministro de 2.000 millones de metros cúbicos de gas natural licuado.