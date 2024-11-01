edición general
El húngaro Orbán dice que intervención de EEUU en Venezuela es buena para los mercados energéticos

"Veo muchas posibilidades de que, como resultado de poner a Venezuela bajo control, surja una situación energética mundial más favorable para Hungría, y eso es una buena noticia" El grupo estatal MVM firmó en diciembre un acuerdo de cinco años con la empresa energética estadounidense Chevron para el suministro de 2.000 millones de metros cúbicos de gas natural licuado.

#2 Leclercia_adecarboxylata
Y qué va a decir Orbán? Que te pongas la rebequita que hace frío?
comadrejo #1 comadrejo
Básicamente sera lo que dirá el muppet insumiso patrio de pagascal. :troll:
oceanon3d #4 oceanon3d
No se que hace Hungría en la UE ... deberían enseñarle la cartilla de expulsión.

La cara de los ultras que mantienen a este trolll van a sr de chiste cuando acaben en manos de Putin.

No se pueden mantener países así en la UE; son un lastre
Harkon #3 Harkon
A ve rque opina Orbant de que el naranjito terrorista haya asaltado un petrolero con bandera rusa al que iba a proteger un submarino ruso.
Herumel #5 Herumel
Pues si Orban no apoya un mundo basado en reglas, si no en la ley del más fuerte, parece que está pidiendo a gritos que Putín ejerza su fuerza y le haga un Maduro.
