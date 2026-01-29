Huelva acoge un funeral por las víctimas de Adamuz al que acuden los Reyes y varios miembros del Gobierno

Huelva acoge esta tarde un funeral en homenaje a las 45 víctimas del descarrilamiento de Adamuz, 28 de las cuales vivían en esta provincia. Está previsto que al acto, que comienza a las 18.00, acudan los Reyes y varios miembros del Gobierno, además de supervivientes y familiares de los fallecidos, muchos de los cuales van a decidir si asistirán en el último momento en función de su estado de ánimo y sus condiciones físicas. El ministro de Transportes, Óscar Puente, que está compareciendo en el Senado para dar explicaciones de la gestión