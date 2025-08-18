edición general
Huelga general contra el genocidio en Gaza

Huelga general contra el genocidio en Gaza

Hay que actuar ya. La inacción nos hace cómplices del genocidio. Hay quienes lo son de manera descarada o más o menos disimulada, pero los que estamos en contra debemos ir más lejos en las acciones para impedir el exterminio de un pueblo, la liquidación de las leyes internacionales y la derrota moral de la humanidad.

comentarios
security_incident #7 security_incident *
#5 Mucho menos tiempo queda para el fracaso. Tener los puertos parados una semana es mucho más efectivo que una huelga general de un día (aunque tenga seguimiento de un 60%)
frankiegth #5 frankiegth *
#4. No queda tiempo para eso. Se trata de enviar un mensaje alto, claro, contundente y constante a "nuestros" dirigentes.

#7. Nos tienen donde quieren, paralizados y descolocados. La sociedad debe mover ficha. Me parece bien lo de los puertos parados, pero el resto de la población debería manifestarse y hacer huelga general un día por semana hasta conseguir resultados reales.
escuadron #3 escuadron
Como si una huelga general fuera a influir una mierda en el gobierno de Israel
#9 Tunguska08Chelyabinsk13
#3 En el que tiene que influir es en el español. Pero vamos, obviamente no se va a hacer,
escuadron #16 escuadron
#9 Ya, y tras influir en el gobierno español, lo que quiera que vaya a hacer Sanchez en consecuencia no va a influir una mierda en el gobierno de Israel.
Eso sí, podremos sentirnos super orgullosos de haber parado al país un día para sentir como que hacemos algo, aunque ese algo no tenga impacto alguno.
#24 kaos_subversivo
#16 alguna propuesta mejor? Aunque sospecho que tú no estas muy incómodo con el genocidio
#25 Tunguska08Chelyabinsk13 *
#16 No va a haber huelga general. Pero vamos, lo que haga el gobierno español, influir claro que influiría, pero por si solo no va a parar nada. Ahora bien, del mismo modo que reconoció como estado a palestina, y se juntaron otros europeo y ahora lo van a reconocer otros. Puedes hacer cosas ya no tan simbólicas, que realmente le piquen a Israel, y el éxito de eso será si como en otras ocasiones se van sumando otros países europeos. Por ejemplo, cortando las relaciones comerciales, o las diplomáticas.
Dene #10 Dene
#3 el objetivo es influir en el gobierno de aquí para que tome medidas aquí..
escuadron #18 escuadron
#10 y qué medidas son esas que Sanchez puede hacer para influir nada en Israel?
CC: #12
LinternaGorri #19 LinternaGorri
#18 Sanchez no, el gobierno con aval parlamentario, que se supone que vivimos en una democracia.
Podrían, no sé, incautar y bloquear todos los bienes y propiedades israelís, por ejemplo. Parece que es muy legal y democrático.
escuadron #20 escuadron
#19 si no te pareció legal y democrático antes, porqué lo quieres ahora? No es muy coherente
LinternaGorri #12 LinternaGorri
#3 La idea sería que influya en tu gobierno, es obvio. Obligarle a que cambie su política respecto al genocidio o dimita si no se atreve.
security_incident #17 security_incident *
#8 Yo los quiero en casa. Tú los quieres en Gaza para poder justificar el asesinato de bebés y niños árabes Que es lo que te hace tilín. Pido lo mismo para los niños y bebés de tu familia. Que te levantes un día y te tengas que sacar los los trocitos de sus cuerpos de la boca y las orejas.
#21 Hollywoodlandia
#17 bulo, mentira. Eso es propio del nazismo, míratelo. Meter a todos en en saco y decir que dicen, hacen o piensan esto lo hacían los nazis. Tu no me conoces nada.
Y ese comportamiento dice mucho de ti, de tu personalidad.
Te lo vuelvo a repetir, tener esa gente secuestrada (según algunos están de vacaciones pagadas, por su lso secuestradores son los buenos) mejora o empeora la situación? Se merecen salir de ese infierno o vivirlo siendo inocentes, te garantizo que ni uno de ellos conoce a Netanyahu
frankiegth #1 frankiegth *
Ya estamos tardando. General e indefinida fijando al menos una manifestación semanal en un día laborable, por ejemplo los lunes. Con 32 horas semanales de trabajo remunerado debería ser suficiente para todos.
security_incident #4 security_incident
#1 Está guay, pero no veo muchas posibilidades de éxito. Para llegar a una huelga general con éxito creo que antes debe de haber huelgas sectoriales existosas. Huelga de transporte, huelga de estibadores, huelga de controladores aéreas que crean el clima climático necesario para llegar a la huelga general.
Machakasaurio #11 Machakasaurio
#4 no trabajas en ninguno de los sectores que comentas que deben parar antes que tú, verdad?
security_incident #14 security_incident
#11 No trabajo en ningún sector crítico. Pero estaría dispuesto a donar una buena parte de mi salario a una caja de resistencia.
security_incident #27 security_incident
#8 Tus secuestrados son todos militares. Aún así son más inocentes que cualquier civil de Gaza incluidos niños y bebés. Incluido fetos no natos. Vale más la uña de un soldado israelí que decenas de miles de bebés gazatíes. Verdad que sí, Yakoov?
A.more #23 A.more
Según perez reverte, los niños asesinados son culpa de Hamas que los puso delante. Según el, era Hamas quien se escondió debajo de los hospitales para que que Israel destruyera los hospitales y los alrededores por si acaso. Según el el que tira las bombas no es culpable.
#2 Hollywoodlandia
Me pregunto si los desgraciados que llevan 2 años secuestrados, no los que masacraron, los que aún están buscando, me pregunto si esos algún día tendrán el beneficio de compasión por vuestra parte.
Nadie puede decirme que esos son esto o son lo otro, por que es mentira.
Solo veo aquí odio desencadenado, con ellos tenéis la oportunidad de ser quien de verdad sois.
De disfrutar viendo como inocentes, algunas son niñas, están siendo violada y torturadas, pero tenéis el "Israel es genocida" para justificarlo.
security_incident #6 security_incident
#2 Sabes que si se acaba el Genocidio, tus "secuestrados" vuelven a casa no? . Por eso se manifiestan los israelíes contra si Gobierno, campeón.
3 K 46
#8 Hollywoodlandia
#6 no lo se, pero al menos unos, inocentes, aunque no sean los trending del momento, también son puras víctimas.
Entonces tu me justificas ese secuestro y tortura? Acabas de decir sabes si.... Justificando el secuestro. Telita, espero que nunca le ocurra a nadie de tu familia
Dene #13 Dene *
#2 toda la compasión del mundo, incluso sabiendo que estaban de juerga en tierra robada
Dudo mucho que los hayan maltratado. De hecho, los testimonios de los liberados dicen todo lo contrario
#15 Hollywoodlandia
#13 jajajjaja. Es verdad, las niñas se han entrafado a ellos voluntariamente pro valientes.
El comentario más puerco de mi vida.
Es como si me dices que Miguel Angel blanco estaba súper bien antes de que le volarán la cabeza
#22 kaos_subversivo
#2 venga, otro voluntario sionista de nueva hornada. Vete con tu mierda a forocoches
0 K 12

