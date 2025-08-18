Huelga general contra el genocidio en Gaza

Hay que actuar ya. La inacción nos hace cómplices del genocidio. Hay quienes lo son de manera descarada o más o menos disimulada, pero los que estamos en contra debemos ir más lejos en las acciones para impedir el exterminio de un pueblo, la liquidación de las leyes internacionales y la derrota moral de la humanidad.
| etiquetas: huelga general , genocidio , gaza , israel , global sumud flotilla , palestina
#7. Nos tienen donde quieren, paralizados y descolocados. La sociedad debe mover ficha. Me parece bien lo de los puertos parados, pero el resto de la población debería manifestarse y hacer huelga general un día por semana hasta conseguir resultados reales.
Eso sí, podremos sentirnos super orgullosos de haber parado al país un día para sentir como que hacemos algo, aunque ese algo no tenga impacto alguno.
CC: #12
Podrían, no sé, incautar y bloquear todos los bienes y propiedades israelís, por ejemplo. Parece que es muy legal y democrático.
Y ese comportamiento dice mucho de ti, de tu personalidad.
Te lo vuelvo a repetir, tener esa gente secuestrada (según algunos están de vacaciones pagadas, por su lso secuestradores son los buenos) mejora o empeora la situación? Se merecen salir de ese infierno o vivirlo siendo inocentes, te garantizo que ni uno de ellos conoce a Netanyahu
Nadie puede decirme que esos son esto o son lo otro, por que es mentira.
Solo veo aquí odio desencadenado, con ellos tenéis la oportunidad de ser quien de verdad sois.
De disfrutar viendo como inocentes, algunas son niñas, están siendo violada y torturadas, pero tenéis el "Israel es genocida" para justificarlo.
Entonces tu me justificas ese secuestro y tortura? Acabas de decir sabes si.... Justificando el secuestro. Telita, espero que nunca le ocurra a nadie de tu familia
Dudo mucho que los hayan maltratado. De hecho, los testimonios de los liberados dicen todo lo contrario
El comentario más puerco de mi vida.
Es como si me dices que Miguel Angel blanco estaba súper bien antes de que le volarán la cabeza