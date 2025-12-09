·
3
meneos
2
clics
El HUCA producirá fármacos radioactivos para diagnosticar y tratar el cáncer
Salud destina 3,2 millones en 2026 a un proyecto que requerirá una preparación de tres años y que permitirá abastecer de radiofármacos a otras regiones
etiquetas
huca
hospital
cancer
asturias
#1
Astur_
La mejor sanidad la Asturiana, y aun asi deja bastante que desear, con citas para muchas especialidades para más de 1 año
0
K
10
#2
Nachodemieres
#1
Con todos sus problemas, sin duda la mejor con diferencia. Me preocupa la alfombra roja a Quiron en Gijón por parte de Foro y PP, es el caballo de Troya para iniciar la rueda de la privatización encubierta en cuanto gobiernen en el Principado. Si libramos esa bala seremos muy afortunados.
0
K
7
