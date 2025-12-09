edición general
El HUCA producirá fármacos radioactivos para diagnosticar y tratar el cáncer

Salud destina 3,2 millones en 2026 a un proyecto que requerirá una preparación de tres años y que permitirá abastecer de radiofármacos a otras regiones

#1 Astur_
La mejor sanidad la Asturiana, y aun asi deja bastante que desear, con citas para muchas especialidades para más de 1 año
Nachodemieres #2 Nachodemieres
#1 Con todos sus problemas, sin duda la mejor con diferencia. Me preocupa la alfombra roja a Quiron en Gijón por parte de Foro y PP, es el caballo de Troya para iniciar la rueda de la privatización encubierta en cuanto gobiernen en el Principado. Si libramos esa bala seremos muy afortunados.
