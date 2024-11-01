edición general
2 meneos
98 clics

Sanidad de EEUU reconoce el éxito de este producto para dejar de fumar y Extremadura tiene el secreto

IQOS se consolida como el único producto autorizado por la FDA para poder comunicar una reducción de la exposición a sustancias nocivas frente al cigarrillo convencional.

| etiquetas: «iqos» , «medidas»
1 1 2 K -6 drogas
5 comentarios
1 1 2 K -6 drogas
MilerManía #4 MilerManía
@Dakaira Super gracias! No se que ha sucedido que me ha quedado mal!
1 K 23
Dakaira #3 Dakaira
#0 te arreglé el titular tenías el link, puse el titular tal cual estaba en la noticia.
1 K 20
carakola #5 carakola
Parece una estratagema para seguir con el tabaco y mantener al fumador cautivo de sus productos. Viniendo de los USA no me extraña.
0 K 20
MiguelDeUnamano #1 MiguelDeUnamano
#0 Arregla el titular, has escrito la dirección y debería poner: Sanidad de EEUU reconoce el éxito de este producto para dejar de fumar y Extremadura tiene el secreto
1 K 19
taSanás #2 taSanás
Pero huele a perro mojado
1 K 10

menéame