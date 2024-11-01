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Sanidad de EEUU reconoce el éxito de este producto para dejar de fumar y Extremadura tiene el secreto
IQOS se consolida como el único producto autorizado por la FDA para poder comunicar una reducción de la exposición a sustancias nocivas frente al cigarrillo convencional.
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#4
MilerManía
@Dakaira
Super gracias! No se que ha sucedido que me ha quedado mal!
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#3
Dakaira
#0
te arreglé el titular tenías el link, puse el titular tal cual estaba en la noticia.
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carakola
Parece una estratagema para seguir con el tabaco y mantener al fumador cautivo de sus productos. Viniendo de los USA no me extraña.
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#1
MiguelDeUnamano
#0
Arregla el titular, has escrito la dirección y debería poner:
Sanidad de EEUU reconoce el éxito de este producto para dejar de fumar y Extremadura tiene el secreto
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#2
taSanás
Pero huele a perro mojado
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