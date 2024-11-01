·
4
meneos
88
clics
Biografía de Donald trump según la enciclopedia Britannica (ENG)
La biografía del presidente de los Estados Unidos según la Britannica (eng)
|
etiquetas:
:
donald trump
,
biografía
,
britannica
3
1
0
K
37
politica
14 comentarios
#1
MiguelDeUnamano
#0
Corrige el titular.
2
K
39
#2
berkut
#1
Qué problema?
0
K
11
#3
MiguelDeUnamano
#2
Que has puesto el enlace en vez del titular de la notica.
1
K
27
#4
Ripio
#2
El problema es que eso no es un titular.
Ni está en español.
0
K
20
#5
Leon_Bocanegra
*
#2
Pues hay un par. Primero has puesto el enlace donde va el titular .
Y los titulares suelen ir en castellano indicando luego que el envío está en inglés.
Yo lo pondría así
Biografía de Donald Trump [ENG]
1
K
25
#8
berkut
Ya conocía los problemas de Trump con la justicia. Lo que me ha parecido curioso es que su padre, el hacedor de la fortuna, se hiciera rico en base a las ayudas públicas estatales para construir viviendas (y que ya hiciera chanchullos con ellas).
2
K
35
#10
Charles_Dexter_Ward
#8
Pues cuando te enteres de lo del abuelo lo vas a flipar ->
www.clarin.com/viva/abuelo-trump-desertor-hizo-fortunas-prostibulos_0_
3
K
63
#12
berkut
#10
Menudos perlas
0
K
11
#14
ansiet
Trump se convirtió oficialmente en el primer delincuente convicto en ser elegido presidente.
Inteligentisimos los fascistoides de los
estadounidenses
Usanos estos.
0
K
12
#6
berkut
Ahora sí?
0
K
11
#7
Leon_Bocanegra
#6
Perfecto.
1
K
20
#9
Ripio
#6
Todavía no.
Yo añadiría "la enciclopedia".
Tienes tiempo de sobra para editar, no hace falta que lo haga otro.
1
K
31
#11
berkut
#9
Ya, tuve mis dudas. El caso es que ellos mismos en su web usan "Britannica" a secas (incluso en "about us"). Supongo que son tendencias de marketing. Pero bueno, lo añado (si puedo)
0
K
11
#13
berkut
#9
Hecho
0
K
11
Ver toda la conversación (
14
comentarios)
