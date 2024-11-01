Subnautica 2 ya está a la venta y arrasa en steam. supera los 450000 jugadores simultáeos en apenas una hora

La esperada secuela de supervivencia submarina de Unknown Worlds se ha puesto a la venta hoy, 14 de mayo, en Xbox Series y PC, y apenas una hora después de su lanzamiento ya se ha colocado entre los juegos más jugados de Steam, con cientos de miles de usuarios conectados al mismo tiempo. Según SteamDB, el juego ya ha superado los 466.000 jugadores simultáneos, en poco más de una hora desde que se puso a la venta; el primer Subnautica, a lo largo de sus más de 8 años de vida, consiguió su mayor cifra con 51.156 jugadores simultáneos.