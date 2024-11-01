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Subnautica 2 ya está a la venta y arrasa en steam. supera los 450000 jugadores simultáeos en apenas una hora

Subnautica 2 ya está a la venta y arrasa en steam. supera los 450000 jugadores simultáeos en apenas una hora

La esperada secuela de supervivencia submarina de Unknown Worlds se ha puesto a la venta hoy, 14 de mayo, en Xbox Series y PC, y apenas una hora después de su lanzamiento ya se ha colocado entre los juegos más jugados de Steam, con cientos de miles de usuarios conectados al mismo tiempo. Según SteamDB, el juego ya ha superado los 466.000 jugadores simultáneos, en poco más de una hora desde que se puso a la venta; el primer Subnautica, a lo largo de sus más de 8 años de vida, consiguió su mayor cifra con 51.156 jugadores simultáneos.

| etiquetas: subnautica 2 , videojuegos , gaming , estrenos , survival
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8 comentarios
7 1 0 K 73 ocio
obmultimedia #1 obmultimedia
#0 edita el titular sino te lo van a tumbar
1 K 26
Mayonesa_Cigarro #3 Mayonesa_Cigarro
#1 Estaba en ello, gracias! Es que la peich de vandal no deja copiar... me di cuenta después.
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lonnegan #7 lonnegan
Este juego es obligatorio y con Un real 5 jugarlo en VR va a ser facil. La primera parte la gocé
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placeres #6 placeres
.pff lo que hace la nostalgia. Medio millón simultáneos para un juego en early beta, de una saga en medio de muchísima polémica y que su ultima edición el Sub zero solo llegó a unos 5 millones, al ser un poco meh en comparación con el primero que supero los 12 millones con holgura.

Yo jugué al primero y el early access fue muy interesante, se podía ver como cambiaban el enfoque en cada parche, modificando detalles eliminando característica, pero el segundo fué pfff, no pude terminarlo y ví la historia con un video.

Lo más característico de esta edición, es que tiene cooperativo, y ya han dicho que lo van a enfocar en un game as service AKA eventos cada X tiempo, tienda y anuncios hasta el agotamiento.
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ronko #8 ronko
#6 Obviando los problemas en su desarrollo y que el Below Zero, bueno, se que no es excusa pero lo acabaron en pleno confinamiento en 2020, las versiones anteriores a la final no tenían voces porque no podían ir al estudio de grabación.
Al menos sacan secuela si el anterior lo tomamos como dlc, Half life ... (Quiero un final aunque sea cerrado o en cine) :foreveralone:
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Andreham #2 Andreham
Arregla el titular, pero me alegro mucho, Subnautica es un juegazo increíble, super divertido, inmersivo y si lo puedes probar en VR puedes pasarlo hasta mal.
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ronko #5 ronko
¡Cuidado! Detectadas múltiples formas de vida clase leviatán en la zona...
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Mayonesa_Cigarro #4 Mayonesa_Cigarro
Me voy a reír como solo en un día obtengan el bono de 150M de Krafton...
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menéame