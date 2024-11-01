El Hospital Virgen Macarena de Sevilla logra un beca de 20.000 euros para investigar el cáncer de mama metastásico

La Sociedad Andaluza de Oncología Médica (Saom) ha otorgado su beca extraordinaria 'Doctor Ruiz Borrego' a un proyecto de investigación sobre cáncer de mama metastásico impulsado por profesionales del Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla (HUVM) y del Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa de Sevilla (Cabimer). La tasa de supervivencia a cinco años cae al 32% en las pacientes con metástasis del que es el tipo de cáncer que mas mujeres mata en el mundo.