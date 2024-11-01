edición general
El Hospital Virgen Macarena de Sevilla logra un beca de 20.000 euros para investigar el cáncer de mama metastásico

El Hospital Virgen Macarena de Sevilla logra un beca de 20.000 euros para investigar el cáncer de mama metastásico

La Sociedad Andaluza de Oncología Médica (Saom) ha otorgado su beca extraordinaria 'Doctor Ruiz Borrego' a un proyecto de investigación sobre cáncer de mama metastásico impulsado por profesionales del Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla (HUVM) y del Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa de Sevilla (Cabimer). La tasa de supervivencia a cinco años cae al 32% en las pacientes con metástasis del que es el tipo de cáncer que mas mujeres mata en el mundo.

7 comentarios
ChatGPT #2 ChatGPT *
20.000 euros para una investigación sobre el cáncer es noticia.. se ha gastado más en salarios de los que la han tramitado

estamos jodidos jodidos
4 K 50
plutanasio #5 plutanasio
#2 Es un fin de semana estándar para Ábalos, Koldo y cia
3 K 10
Dva614 #1 Dva614
20 mil? Q broma es esta?
2 K 27
daTO #3 daTO
#1 Es un puto chiste,
0 K 10
ipanies #6 ipanies
Da para pagar 7 u 8 meses de la nómina de la auxiliar administrativa que debería pasarle a la gestoría los datos para hacer las nóminas de los investigadores!!! Enhorabuena!!!
1 K 23
Connect #4 Connect
Con la que está cayendo con el tema del cancer de mama en Andalucía, y vienen ahora con esta broma de beca precisamente para el cancer de mama?
0 K 12
frg #7 frg
Que es una "beca". Ahora habrá un único becario para cribar miles de radiografías.
0 K 12

