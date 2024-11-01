·
4
meneos
15
clics
Hospital de Torrejon: un contrato de concesión contra el paciente
El problema del Hospital de Torrejon está originado en el contrato de concesión, que desconoce los elementos básicos de protección del paciente
sanidad
hospital de torrejon
3
1
4
K
-23
actualidad
1 comentarios
#1
mis_cojones_en_bata
Spam
www.meneame.net/user/Rota67/history
3
K
60
1
