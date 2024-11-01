edición general
13 meneos
16 clics
Los hongos prepararon el camino para la vida terrestre centenares de millones de años antes de lo que se pensaba

Los hongos prepararon el camino para la vida terrestre centenares de millones de años antes de lo que se pensaba

Un equipo internacional de científicos ha revisado la historia evolutiva de los hongos y ha conseguido situar los orígenes de este reino en una ventana temporal mucho más antigua de lo que se creía hasta el momento: hace entre 900 y 1.400 millones de años. Esto significa que los hongos ya poblaban la Tierra centenares de millones de años antes de que las plantas arraigaran.

| etiquetas: hongos , vida , vida terrestre , tierra
12 1 0 K 141 ciencia
4 comentarios
12 1 0 K 141 ciencia
mente_en_desarrollo #1 mente_en_desarrollo *
El día uno Dios creó las setas de la risa, y vio que era bueno.
(...)
Y el séptimo día creó al hombre a su imagen y semejanza... Pero iba de setas del día uno hasta el culo y le salió regulero.
2 K 33
cocolisto #2 cocolisto
Sin hongos no seríamos nada.Ahora tampoco, pero tenemos hongos. {0x1f600}
0 K 20
#3 concentrado
Muy chulo el trabajo, y liderado desde un laboratorio español {0x1f44c}
0 K 20
pablisako #4 pablisako *
Los líquenes mandan.

"nuestros resultados indican que los hongos ya habitaban ambientes terrestres como mínimo hace unos 800 millones de años y que establecían interacciones ecológicas de un grado de complejidad hoy por hoy incierto con los ancestros de las plantas terrestres pluricelulares. Estos ancestros debían de asemejarse a los grupos de algas verdes que son evolutivamente más próximas a las plantas terrestres pluricelulares, algunos miembros de los cuales tienen cierta capacidad de adaptarse a ambientes fuera del agua".

la colonización de la Tierra por parte de las plantas fue posible gracias a los hongos
0 K 9

menéame