Honduras emite orden de arresto contra expresidente indultado por Trump [ENG]

El fiscal general de Honduras anunció el lunes por la noche que había emitido una orden de detención internacional contra el expresidente del país, Juan Orlando Hernández, quien recientemente fue indultado por el presidente Trump y liberado de prisión en Estados Unidos. El fiscal general dijo que había dado instrucciones al Gobierno y a la Interpol para que ejecutaran la orden contra Hernández, citando cargos de lavado de dinero y fraude relacionados con un caso que involucraba su primera campaña presidencial hace más de una década.