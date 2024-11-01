El hombre que se infiltró en Auschwitz para revelar al mundo las atrocidades de Hitler y los nazis

Witold Pilecki era miembro de un grupo de resistencia clandestina en Polonia que aceptó la audaz misión de infiltrarse en el campo de concentración y reportar sobre las atrocidades cometidas allí. El 27 de enero de 1945, los prisioneros del principal campo de concentración en Auschwitz vieron como los soldados del Primer Frente Ucraniano llegaron y abrieron las rejas bajo la infame frase Arbeit Macht Frei (El trabajo libera). Después de más de cuatro años de terror, estaban siendo liberados finalmente.