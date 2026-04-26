Un hombre de 66 años, herido de gravedad en los "bous al carrer" de Xàbia al caerse y darse un fortísimo golpe en la cabeza  

Un hombre de 66 años de nacionalidad italiana ha sufrido una caída tremenda, feísima. Se hallaba en esa especie de pedestal de quiosco (es una fuente) de la Placeta del Convent. Ha caído desde esa altura de muy mal modo. Se ha dado un fortísimo golpe en la cabeza. Quienes estaban cerca de él lo han sacado a rastras del recinto. El hombre, tras la primera conmoción, ha reaccionado. Estaba consciente. El médico ha ido con él en la ambulancia. El trompazo ha sido de aúpa y lo más conveniente es que ingresara en el hospital...