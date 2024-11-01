"Hollywood tenía miedo". Esta es la razón por la que Charles Bronson se vio obligado a cambiar su nombre a la mitad de su carrera

Antes de convertirse en uno de los rostros más duros y emblemáticos del cine de acción, Charles Bronson era Charles Buchinsky, hijo de un inmigrante lituano y una madre estadounidense..."La razón por la que cambié mi nombre fue porque dos personas me lo pidieron: mi exesposa y mi agente. En aquella época, McCarthy era muy popular. Era muy popular y perseguía a los comunistas. El representante de Rusia en Estados Unidos era Vyshinsky, y mi nombre era Buchinsky, y era muy parecido."