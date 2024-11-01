edición general
"Hollywood tenía miedo". Esta es la razón por la que Charles Bronson se vio obligado a cambiar su nombre a la mitad de su carrera

Antes de convertirse en uno de los rostros más duros y emblemáticos del cine de acción, Charles Bronson era Charles Buchinsky, hijo de un inmigrante lituano y una madre estadounidense..."La razón por la que cambié mi nombre fue porque dos personas me lo pidieron: mi exesposa y mi agente. En aquella época, McCarthy era muy popular. Era muy popular y perseguía a los comunistas. El representante de Rusia en Estados Unidos era Vyshinsky, y mi nombre era Buchinsky, y era muy parecido."

4 comentarios
#1 sliana
El pais de la libertad, si eres de su cuerda y no pides libertad
GeneWilder #2 GeneWilder
Debía ser primo de Henry Chinaski.
Andreham #3 Andreham
La de gilipolleces que parecen sacadas de parvulito y resulta que son las acciones legales de los estamentos más importantes del gobierno que controla el mundo.

"Es que tu apellido se parece", deducción de niño de 5 años, aplicada a nivel de estado.
CharlesBrowson #4 CharlesBrowson
Un grande
