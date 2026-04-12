Hollywood se muda a Francia: París toma el relevo como refugio de famosos

Esta tendencia son cifras con el incentivo fiscal TRIP(Crédito Fiscal para Producciones Internacionales) a la inversión audiovisual internacional en Francia, gestionado por el CNC (Centro Nacional del Cine y la Imagen Animada), un sistema permite recuperar hasta un 30 % del gasto realizado en el país, porcentaje que puede aumentar en ciertos casos ligados a efectos visuales. Matt Dillon,Woody Harrelson ,Kristen Stewar,Natalie Portman,George y Amal Clooney, Angelina Jolie y Natalie Portman, entre los famosos que viven y trabajan en el país galo.