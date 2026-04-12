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Hollywood se muda a Francia: París toma el relevo como refugio de famosos

Hollywood se muda a Francia: París toma el relevo como refugio de famosos

Esta tendencia son cifras con el incentivo fiscal TRIP(Crédito Fiscal para Producciones Internacionales) a la inversión audiovisual internacional en Francia, gestionado por el CNC (Centro Nacional del Cine y la Imagen Animada), un sistema permite recuperar hasta un 30 % del gasto realizado en el país, porcentaje que puede aumentar en ciertos casos ligados a efectos visuales. Matt Dillon,Woody Harrelson ,Kristen Stewar,Natalie Portman,George y Amal Clooney, Angelina Jolie y Natalie Portman, entre los famosos que viven y trabajan en el país galo.

| etiquetas: hollywood , refugio , francia , parís , actores , residencia
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13 comentarios
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Comentarios destacados:    
cocolisto #1 cocolisto
Luego decimos que las subvenciones al cine en España pero no te pierdas las de Francia...y les va bien.Aqui también pero la campaña contra nuestro cine es bestial.
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bronco1890 #4 bronco1890
#1 En Francia la cuota de mercado del cine nacional anda por el 50% frente al 15% de España y si haces una película que luego es un fracaso en taquilla olvídate de que te den otra subvención, así que hacen películas mucho más vendibles y sin tanta ideología.
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cocolisto #9 cocolisto
#4 Eso de las subvenciones es un invento tuyo.Hay subvenciones a fondo perdido como en toda faceta artística.Y lo que se va por lo que se viene.Y a no olvidar por ejemplo el canal arte,más que deficitario y subvencionado pero que crea una impronta cultural.Como España.Muchas peliculas españolas tienen más acogida fuera que aquí,sin olvidar la importancia de la endeble difusión de nuestra cultura.
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#5 santofimia84_6279effa6e9
#1 sin querer meter a todo el cine español en el mismo saco, hacemos cada mierda de película, que es alucinante que no tengamos una criba que determine a qué se destina el dinero.
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cocolisto #7 cocolisto
#5 Anda que no hacen castañas peliculeras en Francia.
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#11 santofimia84_6279effa6e9
#7 en mi opinión , creo que en hacer pelis malas les ganamos por goleada.
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#13 Leon_Bocanegra
#11 ayer estaba pasando canales y viendo que echaban en cada uno y me salió esta sinopsis de la película que empezaba después


Eva y Eva sueñan con tener un hijo en el paraíso, mientras un niño seropositivo lee a Moby Dick en el fondo de una piscina vacía


Vamos, no me jodas.
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HeilHynkel #12 HeilHynkel *
#5

¿A que molaría una como la de Melania, pero con Ayuso? Sesión doble con la de Torrente.
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Kantinero #2 Kantinero
Aqui somos más de subvencionar los toros, esa si que es una industria floreciente que devuelve todas sus subvenciones en rentabilidad,
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#6 drstrangelove
Puede que aquí se hagan películas de mierda, pero las subvenciones al cine sirven para mantener a la industria a flote, industria que luego produce series y películas de éxito que se exportan a todo el mundo

Por no hablar de los rodajes internacionales en España, que dejan muchas divisas. Si no fuera porque existe una industria ya establecida gracias a las subvenciones, ni se molestarían en venir.
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CharlesBrowson #3 CharlesBrowson
pues mal, lo que nos faltaban los millonetis usanos ahora en territorio europeo dando sermones...quita quita a usalandia a apencar.
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Poplíteo #10 Poplíteo
La Natalie Portman se lo está llevando crudo, la jodía...
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Expat_Guinea_Ecuatorial #8 Expat_Guinea_Ecuatorial
No creo que nadie los eche de menos
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menéame