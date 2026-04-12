Hollywood se muda a Francia: París toma el relevo como refugio de famosos

Esta tendencia son cifras con el incentivo fiscal TRIP(Crédito Fiscal para Producciones Internacionales) a la inversión audiovisual internacional en Francia, gestionado por el CNC (Centro Nacional del Cine y la Imagen Animada), un sistema permite recuperar hasta un 30 % del gasto realizado en el país, porcentaje que puede aumentar en ciertos casos ligados a efectos visuales. Matt Dillon,Woody Harrelson ,Kristen Stewar,Natalie Portman,George y Amal Clooney, Angelina Jolie y Natalie Portman, entre los famosos que viven y trabajan en el país galo.
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Eva y Eva sueñan con tener un hijo en el paraíso, mientras un niño seropositivo lee a Moby Dick en el fondo de una piscina vacía
Vamos, no me jodas.
¿A que molaría una como la de Melania, pero con Ayuso? Sesión doble con la de Torrente.
Por no hablar de los rodajes internacionales en España, que dejan muchas divisas. Si no fuera porque existe una industria ya establecida gracias a las subvenciones, ni se molestarían en venir.