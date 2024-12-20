Hito inédito en la energía española: EEUU lidera por primera vez la venta de petróleo y gas al mismo tiempo

Estados Unidos se consolidó en febrero como el principal suministrador energético de España al situarse por primera vez en cabeza tanto en las importaciones de crudo como en las de gas natural, reforzando así el giro estructural que viene registrando el mapa de abastecimiento energético español en los últimos años. En el caso del petróleo, España
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Pero si lo han logrado por ser los mas competitivos, puro merito!
Ahi va una hermosa secuencia:
Diciembre¡ 2024: Trump exige a la UE compras “a gran escala” de petróleo y gas a EEUU para evitar aranceles
www.infobae.com/espana/2024/12/20/trump-exige-a-la-ue-compras-a-gran-e
Septiembre 2025 : Trump exige a
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A ver las próximas estadísticas