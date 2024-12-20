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Hito inédito en la energía española: EEUU lidera por primera vez la venta de petróleo y gas al mismo tiempo

Estados Unidos se consolidó en febrero como el principal suministrador energético de España al situarse por primera vez en cabeza tanto en las importaciones de crudo como en las de gas natural, reforzando así el giro estructural que viene registrando el mapa de abastecimiento energético español en los últimos años. En el caso del petróleo, España

| etiquetas: españa , eeuu , principal , suministrador , energía , petróleo , gas
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5 comentarios
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aPedirAlMetro #1 aPedirAlMetro *
"Estados Unidos se consolidó en febrero como el principal suministrador energético de España"
Pero si lo han logrado por ser los mas competitivos, puro merito! xD

Ahi va una hermosa secuencia:

Diciembre¡ 2024: Trump exige a la UE compras “a gran escala” de petróleo y gas a EEUU para evitar aranceles
www.infobae.com/espana/2024/12/20/trump-exige-a-la-ue-compras-a-gran-e

Septiembre 2025 : Trump exige a

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Zarangollo #5 Zarangollo
#4 el siguiente nivel del meneante es no leerse ni la entradilla, mil disculpas :palm: xD
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Zarangollo #3 Zarangollo
Pues no me termina de parecer moralmente correcto pero el dinero es el dinero
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#4 eqas *
#2 #3 la noticia dice febrero, antes de "to esto"

A ver las próximas estadísticas
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#2 Joroñas
Pero no habían dicho los argelinos que nos ponían el gaseoducto a todo tren por habernos posicionado contra EEUU?
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menéame