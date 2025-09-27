edición general
Hitler era un perezoso crónico, detestaba a los gatos y le explicaron mal la bomba atómica: todo lo que quería saber de Hitler y no sabía a quién preguntar

Un pequeño y breve libro de apenas 170 páginas, casi un Que sais-je?, se revela como utilísima herramienta para adentrarse en la personalidad del líder nazi y hacerse con datos básicos para comprender quién fue en realidad. Hitler, verdades y leyendas (Melusina, 2025, traducción del francés de Carlos Gual Marqués), es un ejemplo espléndido de síntesis y concisión que a través de 20 preguntas, desde ¿tuvo Hitler una infancia infeliz? a ¿estaba loco?

pip #5 pip
Si detestaba a los gatos no hace falta saber nada más. El resto ya viene solo.
Esku #6 Esku
#5 No entiendo como no te pueden gustar los gatos, especialmente si estan bien pemchomchos y peluditos.
Torrezzno #3 Torrezzno
Me ha recordado al chiste  media
Connect #2 Connect
Ese ahora comparado con Netanyahu queda como un bendito! xD
#4 Toponotomalasuerte
Lo único relevante es que era un asesino hijo de puta y que fue una pena que no se hubiese muerto diez años antes.
TripleXXX #1 TripleXXX
Hasta el más tarado, si tiene buena lengua puede llegar muy alto
CharlesBrowson #7 CharlesBrowson
Pues menos mal, que le llega a echar ganas...
