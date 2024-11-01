El histórico Café Central evita el cierre y hace las maletas para fijar un nuevo epicentro del jazz en Ateneo de Madrid. El Café Central, uno de los locales más emblemáticos de la capital y referente internacional del jazz, no cerrará finalmente sus puertas y continuará su actividad en una nueva ubicación en el Ateneo de Madrid, donde abrirá una nueva etapa tras más de cuatro décadas de historia en su sede de la Plaza del Ángel.