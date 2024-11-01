edición general
Una historia de los Tercios españoles sin leyenda rosa  

El divulgador Carlos Valenzuela se ha pasado por Historiae esta semana para hablarnos sobre los Tercios españoles. ¿Quiénes eran? ¿Qué armas usaban? ¿Cómo luchaban en el campo de batalla?

