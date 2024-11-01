·
4
meneos
48
clics
Una historia de los Tercios españoles sin leyenda rosa
El divulgador Carlos Valenzuela se ha pasado por Historiae esta semana para hablarnos sobre los Tercios españoles. ¿Quiénes eran? ¿Qué armas usaban? ¿Cómo luchaban en el campo de batalla?
|
etiquetas
:
tercios españoles
,
historia
,
carlos valenzuela
3
1
1
K
22
Historia
sin comentarios
3
1
1
K
22
Historia
